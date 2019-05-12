Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

ЧМ-2019: видеоозбор победы сборной Финляндии в игре со Словакией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2019: видеоозбор победы сборной Финляндии в игре со Словакией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Словакии встречалась с командой Финляндии в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 4:2 в пользу финнов.

Посмотреть видеообзор матча можно на канале ИИХФ в YouTube.

Словаки открыли счёт на 11-й минуте стараниями Эрика Чернака, на что финны ответили голом Петтери Линдбома, реализовавшего численный перевес. В концовке периода Каапо Какко забросил третью шайбу на нынешнем турнире и вывел вперёд хоккеистов Суоми. Во втором игровом отрезке Мартин Маринчин восстановил паритет — он отличился за 40 секунд до второго перерыва. В третьем периоде финны снова вышли вперёд после того, как Какко оформил дубль, а в концовке он отправил шайбу в пустые ворота.

На ЧМ есть Какко, а потом море звёзд НХЛ. Как так можно играть в 18 лет?
Хет-трик в ворота словаков и уже пять голов в двух матчах!
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент