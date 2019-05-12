Сборная Чехии обыграла Норвегию со счётом 7:2 в матче группового раунда чемпионата мира, прошедшем в Братиславе.



Эту игру посетил легендарный чешский нападающий Яромир Ягр. По окончании встречи 47-летний спортсмен вручил приз лучшему игроку, после чего зашёл в раздевалку национальной команды. Ягр оставил пожелание сборной Чехии на стене в раздевалке.

Посмотреть фото можно в «твиттере» сборной Чехии.

В первом периоде подопечные Милоша Ржиги трижды огорчили соперника стараниями Филипа Гронека, оформившего дубль, и Михаэля Фролика, отличившегося в формате «4 на 5». Норвежцы ответили голом Тобиаса Линдстрёма, реализовавшего численное большинство. Во втором периоде преимущество чешской команды укрепили Фролик и Михал Ржепик. В заключительной двадцатиминутке в составе чехов результативными бросками отметились Филип Хитил и Доминик Кубалик, у норвежцев — Сондре Ольден.