«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: Тарасенко набрал 6-е очко в плей-офф

В первом матче финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». Первый период подходит к завершению, хозяева впереди со счётом 2:1. Единственная шайба гостей на счету Джейдена Шварца. Ассистентами выступили Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги. В 14 матчах на счету Владимира 5 голов и 1 результативная передача при показателе полезности «-5».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.