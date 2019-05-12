Логан Кутюр — первый игрок, забросивший 10 шайб в нынешнем плей-офф НХЛ

В первом матче финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». Второй период подходит к завершению, хозяева впереди со счётом 5:2. Первую шайбу «Шаркс» на 4-й минуте забросил нападающий Логан Кутюр. Ассистентами выступили Густав Нюквист и Тимо Майер.
Таким образом, Кутюр стал первым игроком в нынешнем плей-офф, забросившим 10 шайб. Он возглавил гонку снайперов, опередив Джейдена Шварца (9) из «Сент-Луиса».
В этой встрече форвард также отметился результативной передачей. В 15 матчах на счету Кутюра 10 голов и 6 результативных передач при показателе полезности «+6». Он является лучшим бомбардиром плей-офф.
Видео гола Кутюра также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Логан Кутюр — на втором месте по голам в плей-офф с момента дебюта в НХЛ