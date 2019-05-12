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«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче серии, у Тарасенко «-3»

«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче серии, у Тарасенко «-3»
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1).

Главными героями встречи стали форварды «Сан-Хосе» Логан Кутюр (2+1) и Тимо Майер (2+1), набравшие по 3 очка. В активе Джо Павелски 2 (1+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Густав Нюквист. Голкипер хозяев Мартин Джонс отразил 28 бросков из 31.

Посмотреть видео победного гола можно на официальном сайте лиги.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 10 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 4 силовых приёма, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-3». Иван Барбашев очков не набрал.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
12 мая 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
6 : 3
2:1, 3:1, 1:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Кутюр (Нюквист, Майер) – 03:31 (5x5), 1:1 – Шварц (Тарасенко, Шенн) – 09:13 (5x5), 2:1 – Павелски (Бёрнс, Карлссон) – 11:24 (5x3), 3:1 – Лабанк (Торнтон) – 27:41 (5x5), 3:2 – О'Райлли (Перрон, Блейз) – 28:58 (5x5), 4:2 – Майер (Кутюр) – 30:24 (5x5), 5:2 – Майер (Власик, Нюквист) – 37:34 (5x5), 5:3 – Бозак (Марун, Данн) – 53:01 (5x5), 6:3 – Кутюр (Павелски, Кейн) – 57:39 (en)
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