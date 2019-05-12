Стали известны три звезды дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого был сыгран один матч третьего раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги назвал трёх лучших хоккеистов дня. Российские игроки не попали в тройку, которую в полном составе образовали игроки «Сан-Хосе Шаркс».

Главной звездой дня был признан форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу в игре с «Сент-Луис Блюз» (6:3, 1-0). На счету швейцарского нападающего победная шайба в матче.

Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр. Канадец записал на свой счет дубль и результативную передачу.

Замкнул тройку лучших капитан «Шаркс» Джо Павелски, который набрал 2 (1+1) очка.