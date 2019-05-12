«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: видеообзор первого матча финала Западной конференции

В первом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч прошёл на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершился со счётом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) в пользу хозяев.

Главными героями встречи стали форварды «Сан-Хосе» Логан Кутюр (2+1) и Тимо Майер (2+1), набравшие по 3 очка. В активе Джо Павелски 2 (1+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Густав Нюквист. Голкипер хозяев Мартин Джонс отразил 28 бросков из 31.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 10 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 4 силовых приёма, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-3». Иван Барбашёв очков не набрал.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».