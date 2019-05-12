Карлссон: мы сегодня играли в хоккей, а «Сент-Луис» думал о чём-то другом

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон прокомментировал победу в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (6:3, 1-0).
Мы сегодня играли в хоккей. А соперник думал о чём-то другом, поэтому мы и выиграли», — сказал Карлссон, комментируя обилие силовых приёмов у «Блюз» (счёт по «хитам» 41-35 в пользу «Сент-Луиса»).
Против шведского защитника только за первый период выполнили пять силовых приёмов.
Главными героями встречи стали форварды «Сан-Хосе» Логан Кутюр (2+1) и Тимо Майер (2+1), набравшие по 3 очка. В активе Джо Павелски 2 (1+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Густав Нюквист. Голкипер хозяев Мартин Джонс отразил 28 бросков из 31.
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