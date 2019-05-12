О'Райлли — о 3:6: «Сент-Луис» за ответом в карман не полезет

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли прокомментировал поражение в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (3:6, 0-1).

«Да, мы не хотели так играть, но соперник обрушил на нас большую скорость, и с этим справиться не удалось. Нужно было больше играть друг на друга. Это был не лучший вечер для нашей команды. Мы недостаточно хорошо дорожили шайбой. Хоккеисты «Сан-Хосе» нас сегодня переиграли. Это расстраивает, но мы за ответом не полезем в карман. Серия будет долгой, и мы знаем, что в следующем матче сыграем лучше», — цитирует О'Райлли официальный сайт НХЛ.

Главными героями встречи стали форварды «Сан-Хосе» Логан Кутюр (2+1) и Тимо Майер (2+1), набравшие по 3 очка. В активе Джо Павелски 2 (1+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Густав Нюквист. Голкипер хозяев Мартин Джонс отразил 28 бросков из 31.