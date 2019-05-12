Канарейкин: к австрийцам нужно отнестись со всей серьёзностью

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о команде Австрии — втором сопернике нашей сборной на чемпионате мира в Словакии.

«Сила австрийского хоккея мне хорошо известна, потому как на закате игровой карьеры я выступал за «Фельдкирх». С тех пор прошло, правда, уже больше 25 лет. В то время в местном чемпионате было много канадцев с австрийскими корнями. К австрийской сборной необходимо отнестись со всей серьёзностью.

Не стоит забывать и о том, что в ней есть игрок, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Первый игровой день чемпионата показал, что аутсайдер может обыграть фаворита, поэтому к сборной Австрии нужно отнестись со всей серьезностью. Любая расслабленность или потеря концентрации может быть чревата неприятностями», — сказал Канарейкин «Чемпионату».