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Канарейкин: к австрийцам нужно отнестись со всей серьёзностью

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Канарейкин: к австрийцам нужно отнестись со всей серьёзностью
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о команде Австрии — втором сопернике нашей сборной на чемпионате мира в Словакии.

«Сила австрийского хоккея мне хорошо известна, потому как на закате игровой карьеры я выступал за «Фельдкирх». С тех пор прошло, правда, уже больше 25 лет. В то время в местном чемпионате было много канадцев с австрийскими корнями. К австрийской сборной необходимо отнестись со всей серьёзностью.

Не стоит забывать и о том, что в ней есть игрок, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Первый игровой день чемпионата показал, что аутсайдер может обыграть фаворита, поэтому к сборной Австрии нужно отнестись со всей серьезностью. Любая расслабленность или потеря концентрации может быть чревата неприятностями», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

Насколько крупной будет победа сборной России в игре с Австрией на ЧМ?
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