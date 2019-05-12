Логан Кутюр повторил достижение Никиты Кучерова и Александра Овечкина

В первом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1).

Первую шайбу «Шаркс» на четвёртой минуте забросил нападающий Логан Кутюр. Ассистентами выступили Густав Нюквист и Тимо Майер. Таким образом, Кутюр стал первым игроком в нынешнем плей-офф, забросившим 10 шайб. Логан стал шестым действующим игроком, кто забивал 10 или более голов в одном розыгрыше как минимум дважды за карьеру. Канадский форвард также поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

Ранее это удавалось Евгению Малкину (2008, 2009, 2017), Патрику Кейну (2010, 2015), Никите Кучерову (2015, 2016), Александру Овечкину (2009, 2018) и Джейку Гюнцелю (2017, 2018).