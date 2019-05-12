Павелски: «Сан-Хосе» ждёт более сильной игры от «Сент-Луиса»

Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски прокомментировал победу в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (6:3, 1-0).

«Здорово победить в первом матч серии. В ходе матча разные игроки брали на себя роль лидера. Это было классно. Форварды забрасывали отличные шайбы, защитники были великолепны, останавливая соперника. Но мы ждём, что „Сент-Луис“ будет играть сильнее», – цитирует Павелски официальный сайт НХЛ.

Главными героями встречи стали форварды «Сан-Хосе» Логан Кутюр (2+1) и Тимо Майер (2+1), набравшие по 3 очка. В активе Павелски 2 (1+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Густав Нюквист. Голкипер хозяев Мартин Джонс отразил 28 бросков из 31.

Джонс: Павелски был просто невероятен. Он великолепный капитан