Пашков — о сборной России: второй номер Сорокина не должен вызывать вопросов

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о вратарской линии сборной России на ЧМ-2019 в Словакии.

«Прежде всего отмечу, что в последние годы сборная России показывает достаточно стабильный хоккей во многом благодаря вратарской линии, в которой идет профессиональная, творческая работа. В то же время именно сегодня я не готов полностью согласиться с вратарской политикой наших тренеров, и прежде всего в части отношения как раз к Георгиеву.

По сумме всех качеств, возможно, первым вратарем сборной заслужил быть Андрей Василевский. Он на отличном счету в НХЛ, имеет опыт выступлений за сборную ещё на золотом чемпионате мира в Минске в 2014-м. В то же время вижу очевидные недостатки у Василевского, но воздержусь называть их в прессе.

Что касается второй позиции, то здесь, на мой взгляд, все козыри на руках у Ильи Сорокина. Он действующий обладатель Кубка Гагарина, самый ценный игрок плей-офф КХЛ, лучший вратарь регулярного чемпионата. Плюс уже выступал не только на чемпионате мира, но и на золотой Олимпиаде. Думаю, второй номер Сорокина не должен вызывать вопросов», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.