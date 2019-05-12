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Задоров и Телегин примут участие в матче с Австрией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Задоров и Телегин примут участие в матче с Австрией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 12 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Австрии. Начало — в 13:15 мск. Защитник Никита Задоров и форвард Иван Телегин прибыли на матч вместе со сборной и примут участие в игре, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Вчерашняя тренировка команды прошла в следующих сочетаниях:

вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые» Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,
«Синие» Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные» Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров, Телегин;
«Желтые» Блажиевский — Зуб, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Плотников.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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