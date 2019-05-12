Видео приезда сборной России на второй матч ЧМ с Австрией

Сегодня, 12 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Австрии. Начало — в 13:15 мск. Защитник Никита Задоров и форвард Иван Телегин прибыли на матч вместе со сборной и примут участие в игре. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).