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Cборная России назвала состав на матч чемпионата мира с Австрией

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Cборная России назвала состав на матч чемпионата мира с Австрией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 12 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Австрии. Встреча начнётся в 13:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Георгиев (Василевский);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.

Александр Георгиев заменил в воротах Андрея Василевского. Дебютную игру на турнире проведёт защитник Никита Задоров, Иван Телегин заменил в заявке на матч Сергея Плотникова.

История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Видео приезда сборной России на второй матч ЧМ с Австрией
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