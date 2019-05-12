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Тренер Швеции — о приезде Ландескога на ЧМ: шансы на это свыше 50 процентов

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тренер Швеции — о приезде Ландескога на ЧМ: шансы на это свыше 50 процентов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Тренер сборной Швеции Йохан Гарпенлёв оценил вероятность приезда на чемпионат мира капитана «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога.

«Всё решится в начале следующей недели. Думаю, нас ждёт положительное решение вопроса. Но, опять-таки, всё будет зависеть от итогов медосмотра. Мы должны дождаться прояснения ситуации. Оценить шансы? Они свыше 50 процентов.

Если он приедет, наша сборная получит настоящего лидера. Он играет в такой манере, которая крайне необходима нам на данный момент. Скуг — силовой форвард, обладает хорошим броском, но также умеет и работать на пятаке. Он нам очень нужен», — цитирует Гарпенлёва HockeyNews.se.

26-летний нападающий в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 76 встречах и записал в актив 75 (34+41) баллов при показателе полезности "+17" и 51 минуте штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 21 минуты за матч. В 12 матчах Кубка Стэнли Ландеског забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

В первом матче ЧМ Швеция проиграла команде Чехии (2:5). Скандинавская сборная прервала победную серию из 17 матчей. Она выиграла семь матчей подряд на ЧМ-2017 и все 10 игр на прошлогоднем турнире. В последний раз шведы проигрывали на чемпионате мира 8 мая 2017 года — в матче с США (3:4).

Сборная Швеции рассчитывает на приезд Ландескога
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