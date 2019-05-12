Защитник сборной Австрии дисквалифицирован и не сыграет с Россией

Защитник сборной Австрии Патрик Петер дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Таким образом, Петер не сыграет с Россией. Патрик заработал удаление до конца матча в игре со сборной Латвии (2:5) за удар в голову Роберта Букартса.

Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру с Австрией в следующем составе:



Георгиев (Василевский);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.



Александр Георгиев заменил в воротах Андрея Василевского. Дебютную игру на турнире проведёт защитник Никита Задоров, Иван Телегин заменил в заявке на матч Сергея Плотникова.