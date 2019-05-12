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Защитник сборной Австрии дисквалифицирован и не сыграет с Россией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник сборной Австрии дисквалифицирован и не сыграет с Россией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной Австрии Патрик Петер дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Таким образом, Петер не сыграет с Россией. Патрик заработал удаление до конца матча в игре со сборной Латвии (2:5) за удар в голову Роберта Букартса.

Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру с Австрией в следующем составе:

Георгиев (Василевский);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.

Александр Георгиев заменил в воротах Андрея Василевского. Дебютную игру на турнире проведёт защитник Никита Задоров, Иван Телегин заменил в заявке на матч Сергея Плотникова.

История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира
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