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Олимпийский чемпион Анатолий Ионов скончался на 80-м году жизни

Олимпийский чемпион Анатолий Ионов скончался на 80-м году жизни
Хоккей / Прочие

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Анатолий Ионов умер в возрасте 79 лет, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

«На 80-м году ушел из жизни прославленный хоккеист олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — сказано в официальном сообщении.

Ионов завоевал золото на Олимпиаде 1968 года, победил на чемпионатах мира 1965, 1966 и 1968 года, который проводился в рамках олимпийского турнира. На клубном уровне он выступал за подмосковную «Электросталь», московские «Крылья Советов» и ЦСКА. Закончив спортивную карьеру, стал тренером, и с 1985 по 1998 год возглавлял команду «Кристалл», а с 1998 по 2009 год являлся её президентом. В 2014 году введён в Зал славы отечественного хоккея.

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