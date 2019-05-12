Россия — Австрия: Евгений Дадонов открыл счёт в матче чемпионата мира

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встречаются сборные России и Австрии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в матче открыл Евгений Дадонов, для которого этот гол стал третьим на турнире.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» Международной федерации хоккея.

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на игру в следующем составе:

Георгиев (Василевский);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Евгений Дадонов — автор первого дубля на чемпионате мира 2019 года