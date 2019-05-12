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Фазель: игроки НХЛ хотят приехать на ЧМ, значит, ИИХФ хорошо делает свою работу

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: игроки НХЛ хотят приехать на ЧМ, значит, ИИХФ хорошо делает свою работу
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о ЧМ-2019 в Словакии.

«Этот турнир можно назвать особенным. Рад, что сюда приехало немало игроков из НХЛ, на момент пятницы – 106 человек, тогда как на прошлогоднем чемпионате мира в Дании их было 97. То, что игроки НХЛ хотят приехать на чемпионат мира, считаю хорошим сигналом, болельщики наслаждаются их игрой и атмосферой. Для ИИХФ это означает, что мы хорошо делаем свою работу», — цитирует Фазеля ТАСС.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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