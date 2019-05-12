Фазель: игроки НХЛ хотят приехать на ЧМ, значит, ИИХФ хорошо делает свою работу

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о ЧМ-2019 в Словакии.



«Этот турнир можно назвать особенным. Рад, что сюда приехало немало игроков из НХЛ, на момент пятницы – 106 человек, тогда как на прошлогоднем чемпионате мира в Дании их было 97. То, что игроки НХЛ хотят приехать на чемпионат мира, считаю хорошим сигналом, болельщики наслаждаются их игрой и атмосферой. Для ИИХФ это означает, что мы хорошо делаем свою работу», — цитирует Фазеля ТАСС.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).