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Форвард сборной России Иван Телегин отличился в дебютном матче на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард сборной России Иван Телегин отличился в дебютном матче на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встречаются сборные России и Австрии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт открыл Евгений Дадонов, для которого этот гол стал третьим на турнире. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, который проводит дебютный матч на турнире.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» Международной федерации хоккея.

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на игру в следующем составе:

Георгиев (Василевский);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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