Нападающий сборной России Дадонов оформил второй дубль подряд на ЧМ-2019

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встречаются сборные России и Австрии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, который проводит дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве.

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на игру в следующем составе:



Георгиев (Василевский);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.



На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).