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Нападающий сборной России Дадонов оформил второй дубль подряд на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нападающий сборной России Дадонов оформил второй дубль подряд на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встречаются сборные России и Австрии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, который проводит дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве.

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на игру в следующем составе:

Георгиев (Василевский);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Телегин.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Евгений Дадонов — автор первого дубля на чемпионате мира 2019 года
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