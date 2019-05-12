Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Чехией на ЧМ-2019

Основным голкипером сборной России на матч чемпионата мира с командой Чехии будет Андрей Василевский, сказал главный тренер команды Илья Воробьёв. Напомним, в матче с командой Австрии ворота сборной России защищал Александр Георгиев. Игра состоится завтра, 13 мая, начало — в 17:15 мск.



«Василевский сыграет в матче с Чехией», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Счёт в игре с Австрией открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.