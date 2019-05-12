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Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Чехией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Чехией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Основным голкипером сборной России на матч чемпионата мира с командой Чехии будет Андрей Василевский, сказал главный тренер команды Илья Воробьёв. Напомним, в матче с командой Австрии ворота сборной России защищал Александр Георгиев. Игра состоится завтра, 13 мая, начало — в 17:15 мск.

«Василевский сыграет в матче с Чехией», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Счёт в игре с Австрией открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

Александр Георгиев оформил первый шат-аут в карьере на чемпионатах мира
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