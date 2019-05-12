Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Фанат с бородой-триколором и «сухарь» Георгиева. Фото победы России над Австрией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Болельщики сборной России
Фото: РИА Новости
Фанат с бородой-триколором и «сухарь» Георгиева. Фото победы России над Австрией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

12 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы сборная России выиграла второй матч чемпионата мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Лучшие кадры с матча Россия — Австрия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент