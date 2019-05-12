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Францоуз: не сказал бы, что матч Чехии с Россией — это война

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Францоуз: не сказал бы, что матч Чехии с Россией — это война
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира с командой России. Игра состоится завтра, 13 мая.

«Не сказал бы, что матч с Россией — это война. Хоккей — это игра, спорт, но не война. Будет интересно, со сборной России всегда интересно играть, особенно сейчас, когда у них собралась очень сильная команда. Но у нас тоже сильная команда, будет очень красивая игра. С Россией я не сыграю.

Может ли эта сборная Чехии реально взять золото, как пожелал нам Ягр? Думаю, да, уверен в этом», — передаёт слова Францоуза корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Ягр оставил пожелание сборной Чехии на стене в раздевалке
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