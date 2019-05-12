Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Третьяк: Чехия не даст сборной России полностью показать свою игру

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Третьяк: Чехия не даст сборной России полностью показать свою игру
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил результат матча национальной команды с Австрией (5:0) на чемпионате мира 2019 года.

«К сожалению, соперник не очень сильный, ребята не выкладываются. Но это они, по-моему, готовятся к завтрашней игре с чехами, будет совершенно другой матч. Противник будет атаковать по всему полю и не даст нашим хоккеистам полностью показывать свою игру. Чехи играют практически дома, будут идти вперёд, так что нам надо выбрать правильную тактику», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

«Верим в Овечкина. Если он забьёт самый важный гол – этого хватит»
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча с Австрией.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент