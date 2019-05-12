Третьяк: Чехия не даст сборной России полностью показать свою игру

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил результат матча национальной команды с Австрией (5:0) на чемпионате мира 2019 года.



«К сожалению, соперник не очень сильный, ребята не выкладываются. Но это они, по-моему, готовятся к завтрашней игре с чехами, будет совершенно другой матч. Противник будет атаковать по всему полю и не даст нашим хоккеистам полностью показывать свою игру. Чехи играют практически дома, будут идти вперёд, так что нам надо выбрать правильную тактику», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).