Кучеров: не смотрим на количество голов, стараемся играть на партнёра

Нападающий сборной России Никита Кучеров прокомментировал результат матча чемпионата мира 2019 года с командой Австрии (5:0).



«Первое впечатление — сегодня играли в защите лучше, чем в прошлом матче. Наверное, не позволили создавать столько бросков, сколько было в предыдущей игре. Нужно улучшать этот компонент, двигаться дальше и готовиться к следующей игре.



Мы не смотрим на количество заброшенных шайб, стараемся играть по системе, на партнёра. Турнир тяжёлый, будем дальше готовиться. Самое главное — играть лучше в обороне.



Матч с Чехией? Все игры принципиальные, мы серьёзно готовимся к каждому сопернику, независимо от его статуса. Будем готовиться в обычном режиме. Если сыграем так, как требует тренерский штаб, то результат будет. У чехов вся команда хорошая, много ребят из НХЛ. Будет нелегко, но если сыграем в свой хоккей, то шансы будут», — сказал Кучеров в интервью пресс-службе ФХР.

И. Воробьёв: надо больше бросать. Но ребята ищут друг друга, это у нас в крови