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Кучеров: не смотрим на количество голов, стараемся играть на партнёра

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кучеров: не смотрим на количество голов, стараемся играть на партнёра
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Никита Кучеров прокомментировал результат матча чемпионата мира 2019 года с командой Австрии (5:0).

«Первое впечатление — сегодня играли в защите лучше, чем в прошлом матче. Наверное, не позволили создавать столько бросков, сколько было в предыдущей игре. Нужно улучшать этот компонент, двигаться дальше и готовиться к следующей игре.

Мы не смотрим на количество заброшенных шайб, стараемся играть по системе, на партнёра. Турнир тяжёлый, будем дальше готовиться. Самое главное — играть лучше в обороне.

Матч с Чехией? Все игры принципиальные, мы серьёзно готовимся к каждому сопернику, независимо от его статуса. Будем готовиться в обычном режиме. Если сыграем так, как требует тренерский штаб, то результат будет. У чехов вся команда хорошая, много ребят из НХЛ. Будет нелегко, но если сыграем в свой хоккей, то шансы будут», — сказал Кучеров в интервью пресс-службе ФХР.

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