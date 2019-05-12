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Сборная Германии одолела Данию на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Германии одолела Данию на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Германии встретилась с командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу немцев.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке немецкая сборная отметилась двумя результативными бросками. Счёт открыл Маттиас Плахта, реализовавший численный перевес, а вторую шайбу в ворота датчан забросил Фредерик Тиффельс. В третьей двадцатиминутке Маттиас Бау сократил отставание в счёте до минимума, но на большее Данию не хватило.

В первом матче на турнире немецкая сборная переиграла Великобританию со счётом 3:1, а сборная Дании обыграла в серии буллитов Францию — 5:4.

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Дания
1 : 2
0:0, 0:2, 1:0
Германия
0:1 – Плахта (Драйзайтль, Айзеншмид) – 30:27 (5x4), 0:2 – Тиффельс (Кагун, Мауэр) – 39:49 (5x5), 1:2 – Бау (Майер, Ларсен) – 50:19 (5x5)
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