Сборная Германии одолела Данию на ЧМ-2019

Сборная Германии встретилась с командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу немцев.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке немецкая сборная отметилась двумя результативными бросками. Счёт открыл Маттиас Плахта, реализовавший численный перевес, а вторую шайбу в ворота датчан забросил Фредерик Тиффельс. В третьей двадцатиминутке Маттиас Бау сократил отставание в счёте до минимума, но на большее Данию не хватило.



В первом матче на турнире немецкая сборная переиграла Великобританию со счётом 3:1, а сборная Дании обыграла в серии буллитов Францию — 5:4.