Раффль: после третьего гола России стало понятно, чем всё закончится

Нападающий сборной Австрии Михаэль Раффль проанализировал игру команды в матче с Россией (0:5) на чемпионате мира по хоккею.



«Приятно, что нам удалось сдержать Россию в начале матча. Подобные вещи в матчах с соперниками такого уровня заряжают дополнительными эмоциями. Впрочем, когда Россия забросила третью шайбу, стало понятно, чём всё закончится.



На мой взгляд, сборная Австрии проявила характер. Ребята продолжали блокировать броски до самых последних секунд встречи. Как и ожидалось, игра получилась довольно сложной, но в ней были и положительные моменты», — приводит слова Раффля официальный сайт ИИХФ.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).