Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Раффль: после третьего гола России стало понятно, чем всё закончится

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Раффль: после третьего гола России стало понятно, чем всё закончится
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Австрии Михаэль Раффль проанализировал игру команды в матче с Россией (0:5) на чемпионате мира по хоккею.

«Приятно, что нам удалось сдержать Россию в начале матча. Подобные вещи в матчах с соперниками такого уровня заряжают дополнительными эмоциями. Впрочем, когда Россия забросила третью шайбу, стало понятно, чём всё закончится.

На мой взгляд, сборная Австрии проявила характер. Ребята продолжали блокировать броски до самых последних секунд встречи. Как и ожидалось, игра получилась довольно сложной, но в ней были и положительные моменты», — приводит слова Раффля официальный сайт ИИХФ.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Раффль: если бы за Австрию играли Овечкин или Малкин, было бы куда проще
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент