Видеообзор победы сборной Швеции в игре с Италией на ЧМ-2019

Сборная Швеции встретилась с командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра закончилась со счётом 8:0 в пользу скандинавской сборной.

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Действующие чемпионы мира открыли счёт на 3-й минуте стараниями Антона Ландера. Во втором периоде подопечные Рикарда Грёнборга укрепили преимущество благодаря голу Патрика Хёрнквиста в большинстве. В третьем периоде Оскар Линдблом отличился в формате «5 на 4», а затем Маркус Крюгер в четвёртый раз огорчил итальянского вратаря. Ландер оформил дубль, забив гол в меньшинстве, а затем точный бросок на свой счёт записал Вильям Нюландер. В концовке Ландер оформил хет-трик, а Хёрнквист — дубль.