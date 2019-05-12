Грег Скотт, отыгравший три сезона в ЦСКА, может продолжить карьеру в Швеции

Нападающий Грег Скотт может перебраться в шведский клуб «Брюнес», сообщает Hockey Sverige. При этом не исключён вариант, при котором хоккеист останется в ЦСКА.



Последние три сезона 30-летний канадец провёл в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета московского клуба. В сезоне-2018/19 форвард стал обладателем Кубка Гагарина. Он провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+12», проводя в среднем за игру 12 минут 43 секунды. В плей-офф на счету игрока одна заброшенная шайба в 10 матчах.



По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На пути к Кубку Гагарина «армейцы» добились успеха в сериях с «Витязем» (4-0), московским «Динамо» (4-1), СКА (4-3) и «Авангардом» (4-0).

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