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Нападающий сборной Швеции Братт получил повреждение в игре с Италией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нападающий сборной Швеции Братт получил повреждение в игре с Италией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Швеции Йеспер Братт получил повреждение в матче группового раунда чемпионата мира с командой Италии (8:0). Из-за травмы верхней части тела 20-летний форвард пропустил третий период встречи.

«Он получил удар в первом периоде, но отыграл ещё и второй игровой отрезок. Перед заключительной двадцатиминуткой мы приняли решение предоставить игроку отдых, чтобы не рисковать его здоровьем. Это была мера предосторожности. Пока я не могу сказать, насколько серьёзное повреждение», — приводит слова доктора команды Expressen.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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