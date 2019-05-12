Нападающий сборной Швеции Братт получил повреждение в игре с Италией

Нападающий сборной Швеции Йеспер Братт получил повреждение в матче группового раунда чемпионата мира с командой Италии (8:0). Из-за травмы верхней части тела 20-летний форвард пропустил третий период встречи.



«Он получил удар в первом периоде, но отыграл ещё и второй игровой отрезок. Перед заключительной двадцатиминуткой мы приняли решение предоставить игроку отдых, чтобы не рисковать его здоровьем. Это была мера предосторожности. Пока я не могу сказать, насколько серьёзное повреждение», — приводит слова доктора команды Expressen.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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