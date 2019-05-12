Вратарь сборной Латвии Мерзликин провёл силовой приём в игре со Швейцарией

Сборная Латвии встречается с командой Швейцарии в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею.

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Во втором периоде встречи голкипер латвийской сборной Элвис Мерзликин провёл силовой приём, находясь за воротами. В марте вратарь подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс».

Посмотреть видео эпизода с силовым приёмом вратаря можно в «твиттере» ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).