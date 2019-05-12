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ЧМ-2019: видеообзор победы сборной Канады в игре с Великобританией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2019: видеообзор победы сборной Канады в игре с Великобританией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады встречалась с Великобританией в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра закончилась со счётом 8:0 в пользу североамериканской команды.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.

В первом игровом отрезке ворота британцев поразили Мэтью Жозеф и Энтони Манта. Во втором периоде канадцы укрепили преимущество благодаря голам Кайла Турриса, Дилана Строума и Данте Фаббро. В заключительном периоде ворота британской сборной поразили Туррис, Шон Кутюрье и Манта.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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