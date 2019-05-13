Ральф Крюгер может занять пост главного тренера «Баффало»

Бывший главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Ральф Крюгер может занять аналогичную должность в «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.



«Крюгер значится в списке кандидатов на пост наставника «Баффало». У него есть реальный шанс получить эту работу. Ранее на этой неделе стало известно, что ассистент тренера «Тампы» Тодд Ричардс больше не претендует на должность наставника «Сэйбрз». Жак Мартен также исключён из списка. Что касается «Эдмонтона», то наиболее вероятным кандидатом является Дейв Типпетт. Генеральный менеджер «Баффало» уже беседовал с Крюгером перед тем, как назначить Хаусли в 2017 году», — написал в своей колонке Фридман.



Крюгер тренировал «Эдмонтон» в сезоне-2012/13. В 2016 году он работал главным тренером сборной Европы на Кубке мира в Торонто, где команда дошла до финала.