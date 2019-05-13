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«Бостон» обыграл «Каролину» и повёл в серии со счётом 2-0, у Свечникова «-2»

«Бостон» обыграл «Каролину» и повёл в серии со счётом 2-0, у Свечникова «-2»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:2 во втором матче серии финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

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«Медведи» дважды огорчили «ураганов» в ходе первого игрового отрезка. Сначала точным броском отметился Мэтт Грызлик, а затем Джейк Дебраск реализовал численный перевес. Во втором периоде преимущество «Бостона» укрепили Коннор Клифтон и Грызлик, отличившийся в формате «5 на 4». В третьем периоде в составе «Бостона» отличились Дэвид Бэкес и Дэнтон Хайнен. Джастин Уильямс сократил отставание до пяти шайб, а в концовке Теуво Терявяйнен установил окончательный счёт.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 20 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и заработал показатель полезности «-2».

«Медведи» ведут в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт на площадке «ураганов».

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НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
12 мая 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
6 : 2
2:0, 2:0, 2:2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Грызлик (Юханссон, Койл) – 15:22 (5x5), 2:0 – Дебраск (Пастрняк, Крюг) – 18:32 (5x4), 3:0 – Клифтон (Юханссон, Хайнен) – 23:46 (5x5), 4:0 – Грызлик (Койл, Крюг) – 37:56 (5x4), 5:0 – Бэкес (Крейчи, Крюг) – 41:10 (5x5), 6:0 – Хайнен (Бержерон, Койл) – 44:32 (5x5), 6:1 – Уильямс (Фолк, Ахо) – 51:17 (5x5), 6:2 – Терявяйнен – 57:32 (5x5)
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