Видеообзор поражения Латвии в матче со Швейцарией на ЧМ-2019

Сборная Латвии встречалась с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу швейцарцев.

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Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором команды обменялись результативными бросками. Сначала в составе номинальных гостей отличился Грегори Хофман, а затем Микс Индрашис сравнял счёт, реализовав численный перевес. На 57-й минуте Нико Хишир вывел сборную Швейцарию вперёд, а на последней минуте пустые ворота латвийской команды поразил Симон Мозер.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).