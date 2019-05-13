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«Бостон» — «Каролина»: видеообзор второго матча финала конференции

«Бостон» — «Каролина»: видеообзор второго матча финала конференции
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:2 во втором матче серии финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

«Медведи» дважды огорчили «ураганов» в ходе первого игрового отрезка. Сначала точным броском отметился Мэтт Грызлик, а затем Джейк Дебраск реализовал численный перевес. Во втором периоде преимущество «Бостона» укрепили Коннор Клифтон и Грызлик, отличившийся в формате «5 на 4». В третьем периоде в составе «Бостона» отличились Дэвид Бэкес и Дэнтон Хайнен. Джастин Уильямс сократил отставание до пяти шайб, а в концовке Теуво Терявяйнен установил окончательный счёт.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Медведи» ведут в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт на площадке «ураганов».

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