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Орлов: сборной России есть в чём прибавлять, особенно в зоне обороны

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Орлов: сборной России есть в чём прибавлять, особенно в зоне обороны
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной России Дмитрий Орлов проанализировал игру команды в матче чемпионата мира со сборной Австрии (5:0).

«Знаете, я думаю, нам ещё есть, в чём прибавлять. Особенно в зоне обороны. В игре с командой Австрии было видно, что мы повыше классом, однако соперник за счёт работы создавал моменты. Мы в таких ситуациях должны «подчищать» у себя. Несмотря на не самую удачную игру в отдельных моментах, Георгиев нас спас. А что касается атаки, то я считаю, что мы хорошо держим шайбу. Может быть, только чересчур комбинируем — где-то надо сыграть попроще. Например, активнее действовать перед чужими воротами, создавая трудности голкиперу, чтобы он не видел шайбу.

Есть различия в игре защитников, когда в воротах стоит Василевский и когда там находится Георгиев? Они оба хорошие вратари. Каждый игрок ценен для нашей команды. Так что тренеры решают, кто будет играть. Все выходят на игру, стараются помогать друг другу, быть одной командой», — приводят слова Орлова «Известия».

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