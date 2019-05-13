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Яшкин: сборная Чехии хорошо знает, что нужно противопоставить России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Яшкин: сборная Чехии хорошо знает, что нужно противопоставить России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча группового раунда чемпионата мира со сборной России.

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«Мы уже много раз играли против России, поэтому хорошо знаем, что нам нужно противопоставить ей, чтобы победить. Эта команда всегда сильна, обладает множеством звёзд, особенно на нынешнем турнире. Поэтому нам нужно показать тот же хоккей, уровень дисциплины и самоотдачи, который был в игре со шведами», — приводят слова Яшкина «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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