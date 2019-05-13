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OHL: 4 очка Саморукова помогли «Гуэльфу» обыграть «Оттаву 67» в финальной серии

OHL: 4 очка Саморукова помогли «Гуэльфу» обыграть «Оттаву 67» в финальной серии
Хоккей / НХЛ

В финале хоккейной лиги Онтарио клуб «Гуэльф Сторм» обыграл «Оттаву 67» со счётом 4-2. В шестой игре «Гуэльф» одержал победу со счётом 8:3 и стал чемпионом.

Первой звездой встречи был признан защитник клуба «Гвелф Сторм» Дмитрий Саморуков, который оформил дубль и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «+2».

Посмотреть видео голов Саморукова можно в официальном «твиттере» лиги.

В 59 матчах регулярного чемпионата на счету Саморукова 45 (10+35) очков при показателе полезности «+36». В плей-офф в его активе 18 (8+10) баллов в 16 встречах при показателе полезности «+10» Россиянин – второй бомбардир лиги среди защитников.

На драфте 2017 года Дмитрий был задрафтован «Эдмонтоном» под общим 84-м номером. В январе 2019 года в составе молодёжной сборной России он стал бронзовым призёром чемпионата мира.

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