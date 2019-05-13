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Спасение Лундквиста попало в топ-3 лучших сейвов третьего дня ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Спасение Лундквиста попало в топ-3 лучших сейвов третьего дня ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

12 мая, в третий игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, прошли шесть матчей. В Братиславе встретились сборные России и Австрии, Италии и Швеции, Латвии и Швейцарии, а в Кошице померились силами сборные США и Франции, Германии и Дании, Великобритании и Канады. Вашему вниманию предлагаются три лучших сейва третьего игрового дня ЧМ.

Посмотреть видео можно на канале ИИХФ в YouTube.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице до 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

В группе В по шесть очков набрали Швейцария, Россия и Чехия, по три очка у Швеции и Латвии, нет очков у Норвегии, Австрии и Италии.

Рейтинг вратарей ЧМ-2019. У шведов есть Лундквист, а у России — Василевский
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