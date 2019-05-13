Францоуз и Факса не помогут сборной Чехии в игре с Россией

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз не примет участия в матче чемпионата мира с командой России. Об этом сообщил тренер вратарей чешской национальной команды Зденек Оркт. Матч Россия — Чехия состоится сегодня, 13 мая, начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Павел четыре дня не выходил на лёд. Конечно, он не будет готов к игре с Россией. Думаю, Бартошак сыграет с первых минут, а Грубец останется на скамье запасных. Францоуз неплохо проявил себя на тренировке, но он провёл всего лишь одно занятие в составе национальной команды. Посмотрим, какую форму он успеет набрать в ближайшие дни. Как бы там ни было, я верю в каждого их трёх вратарей», — цитирует Оркта Idnes.cz



Кроме того, сборной Чехии в игре с Россией не поможет нападающий Радек Факса. Форвард «Даллас Старз» прилетит Словакию сегодня, 13 мая, при этом его беспокоит травма плеча. Теоретически он может выйти на лёд в игре с «Латвией» в четверг, 16 мая, если получит разрешение от медицинского штаба.

Третьяк: Чехия не даст сборной России полностью показать свою игру