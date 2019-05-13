Фридман: Подколзина может задрафтовать «Детройт», Айзерман не боится русских

Известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал шансы российского нападающего Василия Подколзина быть выбранным в топ-10 драфта новичков НХЛ.

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«Из того, что я слышал от специалистов, есть общее мнение, что Джек Хьюз и Каапо Какко станут номерами один-два. Защитник «Ванкувера» из WHL Боуэн Байрам и центрфорвард из NTDP Алекс Туркотт, вероятно, будут выбраны третьим-четвёртым, далее может быть задрафтован одноклубник Туркотта Тревор Зеграс. Но есть ещё один человек — это Василий Подколзин. Это талантливый игрок, но у него есть действующий контракт как минимум на два года, что серьёзно ограничивает желание команд НХЛ рассматривать его кандидатуру. «Нью-Джерси» или «Рейнджерс», выбирающие первыми, его точно не возьмут. Вряд ли решится на это и «Чикаго», у которого третий выбор, и который хочет восстановить свой статус как можно скорее. Выбирающий четвёртым «Колорадо» может быть терпеливым, потому что в системе клуба есть талантливые молодые игроки, но здесь возможна осторожность в деле приглашения россиян. Михаил Григоренко в «лавинах» не заиграл и они должны разобраться с будущим Никиты Задорова.



Пятым выбирает «Лос-Анджелес», который, так же как и «Чикаго», хочет поскорее вернуться в число претендентов на высокие места — если бы «Кингз» взяли Подколзина, это было бы сюрпризом. А вот затем идёт «Детройт», и ещё до того, как Стив Айзерман был объявлен новым генменеджером «Ред Уингз», была информация, что Подколзин «крыльям» интересен. Клуб имеет большую традицию по работе с российскими хоккеистами, Айзерман успешно работал с ними в «Тампе». «Детройт» не испугается и Василий может быть номером один в клубном списке «Ред Уингз», — отметил Фридман.

Посмотреть фото с порядком выбора на предстоящем драфте можно в «твиттере» НХЛ.