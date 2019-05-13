Фридман: слухи об обмене Малкина могут утихнуть, клуб просто послал месседж

Известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что «Питтсбург Пингвинз» может обменять нападающего Евгения Малкина.

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«Пара руководителей команд НХЛ, которые раньше считали, что в слухах об обмене Евгения Малкина из «Питтсбурга» есть доля правды, отметили, что эти слухи скоро могут утихнуть. Как сказал один из них, целью клуба было стукнуть по его клетке, Малкин получил свой месседж. Когда Малкин прибыл на чемпионат мира, то отметил, что у него был плохой сезон и на этот раз критика в его адрес оправданна. Кроме того, Евгений сам контролирует своё будущее», — констатировал Фридман.



Напомним, что у Евгения действует пункт в контракте, запрещающий обмен без его согласия.

Фридман: «Рейнджерс» и «Флорида» будут следить за ситуацией с Малкиным