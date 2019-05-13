Маршан — об инциденте с Уильямсом: он был разочарован тем, что упал

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после второго матча серии финала Восточной конференции НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) прокомментировал инцидент с капитаном «ураганов» Джастином Уильямсом.



Во втором периоде встречи игрок «медведей» спровоцировал Уильямса на удаление. Маршан ткнул соперника клюшкой в лицо, что не понравилось опытному хоккеисту, отправившему выяснять отношения с обидчиком. Судьи зафиксировали нарушение со стороны Уильямса, а Маршан потроллил соперника, жестом указав тому место на скамейке штрафников.



«Думаю, что он был разочарован тем, что упал. Но это было просто отлично, что мы воспользовались этой возможностью. Я сам бывал в такой ситуации не раз, это невесело. Уильямс — капитан соперников, он их лидер, игрок с характером. Это очень хороший игрок для «Каролины», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.

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