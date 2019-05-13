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«Амур» заключил новый контракт с нападающим Станиславом Кацубой

«Амур» заключил новый контракт с нападающим Станиславом Кацубой
Хоккей / КХЛ

Нападающий Станислав Кацуба заключил новый контракт с «Амуром», сообщается в «твиттере» KHL Media Team. Двустороннее соглашение рассчитано на два года.

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист принял участие в 21 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На его счету одна заброшенная шайба при показателе полезности «-6». В среднем за матч Кацуба проводил на льду 6 минут 37 секунд.

Игрок защищает цвета хабаровского клуба в КХЛ с сезона-2013/14. Всего в КХЛ провёл 72 игры и набрал 3 (1+2) очка, заработав показатель полезности «-18».

По итогам минувшего сезона «Амур» не сумел попасть в плей-офф КХЛ, заняв последнее место в Восточной конференции. В 62 матчах команда набрала 49 очков.

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