Житник: не удивлюсь, если конкурентом Георгиева будет не Лундквист, а Шестёркин

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о вратарской ситуации в «Нью-Йорк Рейнджерс».

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«Видел многие матчи «Рейнджерс», Георгиев в них на равных конкурировал с самим Хенриком Лундквистом. В Нью-Йорке говорят, что после серии обменов с участием ветеранов «Рейнджерс», с которыми Лундквист бок о бок провёл многие сезоны, психологически он просел, исчезла прежняя энергетика.



Не удивлюсь, если в предстоящем сезоне Лундквист, несмотря на действующий контракт, «Рейнджерс» покинет, а главным конкурентом Георгиева станет Игорь Шестёркин. Команда после серии неудачных сезонов очень прилично обновляется, там возможно всё. В том числе и дуэт молодых голкиперов, хотя это не в традициях лиги», — цитирует Житника Russia-Hockey.

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