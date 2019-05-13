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Кутюр: Тарасенко — на редкость опасный форвард с превосходным кистевым броском

Кутюр: Тарасенко — на редкость опасный форвард с превосходным кистевым броском
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр поделился мнением об игре форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко. В первом матче серии финала Западной конференции НХЛ «акулы» обыграли соперника со счётом 6:3, а россиянин закончил встречу с показателем полезности «-3».

«В звене «Колорадо» играют трое самых крутых ребят в мире, против которых тяжелее всего защищаться. Я имею в виду не только Маккиннона, но и Рантанена с Ландескогом. У них есть всё, включая скорость и технику. Но и звено Тарасенко очень сильное. А сам Владимир — на редкость опасный форвард, обладающий превосходным кистевым броском. Он очень здорово кидает шайбу. Это хорошая тройка, и мы должны искать возможности, чтобы надёжно защищаться против этого звена, останавливать их в каждом матче», — приводит слова Кутюра официальный сайт НХЛ.

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